SETA raporu - HDP Meclis araştırması istedi, önerge reddedildi

Önergenin gerekçesinde, "SETA, mevzubahis raporda, BBC Türkçe'nin 2015-2016 yılları içerisinde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında, HDP'li milletvekilleri ile röportaj yapmalarına ilişkin "Her ne kadar HDP'li milletvekillerinin (...) yalan ve spekülatif haberler aktardıkları defalarca kanıtlanmış olsa da BBC Türkçe HDP milletvekillerine güvenilir haber kaynağı muamelesi yapmıştır" diyerek partimiz milletvekillerini itham etmiştir" ifadeleri yer aldı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran tarafından TBMM'ye sunulan araştırma önergesinde, SETA'nın "gazetecileri, uluslararası basın organlarını ve Halkların Demokratik Partisi'ni hedef gösteren ve itham eden söylemlerinin araştırılması amacıyla" önergenin verildiği belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara merkezli düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporu ile ilgili TBMM'ye araştırma önergesi sundu, önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"SETA Vakfı'nın araştırmasının başlığı bile kendisini ifade ediyor. 'Uzantı' sözcüğüyle aslında bir tanımı gerçekleştirmiş oluyor. Fişleme peşinde. Gazetecileri suçluyorlar. Gazeteciler birer 'uzantı.' Saçma sapan raporlarla hedef gösteriyorlar gazetecileri. 90'larda bu işi karargahlar yapıyordu, şimdi bu işi araştırma kurumları yapıyor. Bizi de ihmal etmiyorlar, rapora HDP'yi de sıkıştırmışlar. HDP hakkında haber yapmak neredeyse suç kabul edilecek. Gazetecilerin HDP ile ilgili yaptığı haberler suç değil, suç sizin gazetecileri cezaevine göndermeniz."

Temelli, bu konuda şunları söyledi:

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında değindiği konular arasında, SETA raporu da vardı.

Önergede, "SETA'nın bütçesini oluşturan kaynaklara dair herhangi bir bilginin, vakfın resmî sitesinde bulunmaması kamuoyunda şüphelere yol açmıştır" denildi ve vakfın bütçesinin kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtildi.

Önergenin gerekçesinde, SETA'nın bu rapor aracılığıyla yargılanması devam eden eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "algı oluşturmaya çalıştığı" da belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "SETA bir rapor yayınladı. 'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları'. Ne demek bu? Bu rapor medya tarihimizin yüz karalarından biridir. Çünkü gazetecilerin fişlenmesini öngörüyor. Doğru haberi iktidarın önünde diz çökenlerden mi alacağız yoksa bağımsız gazetecilerden mi alacağız?" dedi.

"Bu rapor, yüzde 99,9 sarayın talimatıyla hazırlandı" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu gazeteciler kendi gazetelerinde niye çalışamadı? Neden atıldı kendi gazetelerinden? Bunları araştırmadılar... SETA iktidarın borazanlığını yapan, iktidardan beslenen, oradan para alan bir kuruluştur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini, "Bütün baskılara ragmen kalemini satmayan gazetecileri biliyorum, onların önünde şapkamızı çıkarıyoruz. Bunlar arasında CHP'yi eleştirenler de vardır" şeklinde sürdürdü.

Gazeteci örgütlerinden ortak açıklama: SETA'nın gazetecileri fişlemesi suçtur

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, PEN Türkiye, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Haber Sen ve Çağdaş Gazeteciler Derneği temsilcileri Salı günü bir basın toplantısı düzenledi.