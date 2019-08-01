SETA raporu için “ifade özgürlüğü” kararı

Savcılık ayrıca kararında, raporun “gazetecilere yönelik şiddette bulunmaya çağırma, bir suçu işlemeye davet etme olarak kabul edilebilecek ifadeler içermediği için suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı” tespitini iletti.

Açıklamada savcılığın, “suç duyurusunda belirtilen suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını” dayanak göstererek, suç duyurusu ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığını bildirdiği belirtildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen SETA’nın, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporu hakkında yapılan suç duyurusuna başsavcılığın yanıt verdiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) gazetecileri fişlediği gerekçesiyle tepkilere neden olan raporda “suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle, “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

Kararında “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun unsurlarının oluşmadığını” aktaran savcılık bunu, “gazeteciler hakkındaki bilgilerin herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılamayacak türde bilgiler olmaması ve bilgilerin kamuoyunda daha önce yer alan konulara ilişkin olması” ile gerekçelendirdi.

"İtiraz edeceğiz"

MLSA Eş-Direktörü avukat Veysel Ok, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edeceklerini açıkladı. “Yerel ve uluslararası tüm hukuk mekanizmalarını işleteceğiz” diyen Ok, şu değerlendirmeyi aktardı:

“İfade özgürlüğü kararı verilmesi çok ironik çünkü Türkiye’de mesleğini icra eden gazetecilerin faaliyetlerine sürekli dava açan, çeşitli terör suçları yönelten savcılıkların ifade özgürlüğünün yalnızca hükümet yanlısı kurum ve medya organlarına yaraşır bir hak olduğunu düşündüğünü gösteriyor.”

MLSA, SETA’nın 5 Temmuz tarihinde yayınladığı raporda gazetecilerin fişlendiği ve hedef gösterildiği gerekçesiyle 8 Temmuz 2019 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.