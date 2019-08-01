HABER

SETA raporu için “ifade özgürlüğü” kararı

01.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

Başsavcılık, gazetecileri fişlediği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan SETA raporunu “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

SETA raporu için “ifade özgürlüğü” kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) gazetecileri fişlediği gerekçesiyle tepkilere neden olan raporda “suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle, “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen SETA’nın, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporu hakkında yapılan suç duyurusuna başsavcılığın yanıt verdiğini açıkladı.

Açıklamada savcılığın, “suç duyurusunda belirtilen suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını” dayanak göstererek, suç duyurusu ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığını bildirdiği belirtildi.

MLSA’ya tebliğ edilen savcılık kararında, SETA raporunun, “düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında” değerlendirildiği de aktarıldı.

Savcılık ayrıca kararında, raporun “gazetecilere yönelik şiddette bulunmaya çağırma, bir suçu işlemeye davet etme olarak kabul edilebilecek ifadeler içermediği için suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı” tespitini iletti.

Kararında “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun unsurlarının oluşmadığını” aktaran savcılık bunu, “gazeteciler hakkındaki bilgilerin herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılamayacak türde bilgiler olmaması ve bilgilerin kamuoyunda daha önce yer alan konulara ilişkin olması” ile gerekçelendirdi.

"İtiraz edeceğiz"

MLSA Eş-Direktörü avukat Veysel Ok, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edeceklerini açıkladı. “Yerel ve uluslararası tüm hukuk mekanizmalarını işleteceğiz” diyen Ok, şu değerlendirmeyi aktardı:

“İfade özgürlüğü kararı verilmesi çok ironik çünkü Türkiye’de mesleğini icra eden gazetecilerin faaliyetlerine sürekli dava açan, çeşitli terör suçları yönelten savcılıkların ifade özgürlüğünün yalnızca hükümet yanlısı kurum ve medya organlarına yaraşır bir hak olduğunu düşündüğünü gösteriyor.”

MLSA, SETA’nın 5 Temmuz tarihinde yayınladığı raporda gazetecilerin fişlendiği ve hedef gösterildiği gerekçesiyle 8 Temmuz 2019 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, “hedef tahtasına konan ve tehdit edilmek istenen gazetecilerin haklarının korunması ve gazetecilerin hukuka aykırı olarak kişisel verilerini kamuoyu ile paylaşan, gazetecileri fişleme yolu ile kamuoyu nezdinde hedef gösteren bu vakıf hakkında yasal işlem yapılması” talep edilmişti.

MLSA Eş-Direktörü Veysel Ok suç duyurusu hakkında yaptığı açıklamada bilimsel olmaktan uzak olduğunu söylediği rapor için, “bağımsız habercilik yapan gazetecilerin fişlenmesi ve haber anlayışlarının sorgulanmasını içeren, onları terörle ilişkilendiren ve polis fezlekesini andıran belge” ifadelerini kullanmıştı.

DW/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Ruanda Ebola Salgını Nedeniyle Kongo’yla Sınırını KapattıRuanda Ebola Salgını Nedeniyle Kongo’yla Sınırını Kapattı
Ruhani: 'ABD Çocukça Davranıyor'Ruhani: 'ABD Çocukça Davranıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Tam 300 kilometre uzunluğunda! Görmek için akın akın geliyorlar

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Bolsonaro, Fransız Bakan ile görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu

Saçını kestirmek için Fransız Bakan ile görüşmesini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.