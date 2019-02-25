SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Meşe, Türk Alman ilişkilerini İHA’ya değerlendirdi

Son yıllarda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliklerin yerini heyetlerin karşılıklı ziyaret ettiği ve mevcut sorunları tartışıldığı bir döneme gelindiğini belirten SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Zafer Meşe, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlar zemininde geliştiğini söyledi. Türk Alman ilişkilerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendiren SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Zafer Meşe, ilişkilerin Eylül 2018’de Almanya’yı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarıyla ile birlikte yeni bir döneme geçtiğini belirtti. Meşe, "Gezi olaylarıyla başlayan ve akabinde Türk bakanların Almanya’da Türkiye vatandaşları ile buluşmalarının Alman resmi makamlarca yasaklanması ile alevlenen ve Türkiye’nin halk iradesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi ile karşılıklı meydan okumaların had safhasına ulaşmasının ardından 2018 Eylül sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya seyahati ile birlikte ikili ilişkilerde olumlu bir havanın esmesi sonucu ikili ilişkilerin tekrar karşılıklı çıkarlar zemininde gelişmesi gözlemlenmektedir" dedi.

"Karşılıklı meydan okumalardan kaçınılıyor"

Türkiye ile Almanya arasında önemli bir ticari işbirliğinin olduğunu, bu ilişkilerin siyasi çekişmelerden dolayı etkilendiğini ve her iki ülkenin de bundan etkilendiğine değinen Meşe, "Ekonomik işbirliğinin tekrar canlandırılması için karşılıklı beklentilerin yüksek olduğu hissedilmektedir. Hükümetler arası iletişim kanalların devreye girmesi mevcut siyasi anlaşmazlıkların kamuoyunda medya aracılığı ile karşılıklı meydan okumalardan kaçınılma eğilimi ağır basmaktadır. Buna rağmen bundan sonra da Türkiye ve Almanya’daki siyaset, ekonomi, sosyal, kültürel ve kurumsal alanlardaki hareketlenmenin iki ülkenin iç ve dış politikalarında zaman zaman gerginliklere sebep olmasını tamamen ortadan kaldırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin terör konusunda beklentileri var"

Türkiye’nin onlarca yıldır terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin müttefikleri olan ülkelerden ülkelerin bu konuda bekleneni yerine getirmediklerini ifade eden SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Meşe, "Terör konusunda Türkiye’nin Almanya’dan çok somut beklentileri vardır. Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerin hareket alanının Alman hükümeti tarafından kısıtlanması ve cezai işlemlerin kararlı bir şekilde uygulanmasıdır. Sorun şu ki Türkiye’nin haklı olarak terörle mücadelesi Alman hükümeti tarafından yoruma açık ve suçlayıcı insan hakları perspektifinden değerlendirilmesi müttefiklik hukuku ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca Alman resmi makamlarca hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Türk milletinin canı pahasına verdiği demokrasi mücadelesi maalesef takdir edilmemiştir. Alman hükümeti devlet kurumlarına sızdırdığı teröristlerle ülke yönetimini ele geçirmek için 251 masum vatandaşımızı öldürdüğü kanlı teşebbüsün müsebbibi FETÖ ile mücadelede Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstererek, diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya’daki FETÖ üyelerinin de Türkiye’ye iade edilmesi talebini yerine getirmesi gerekmektedir" diyerek Almanya’nın bu konuda yeterli hassasiyetini göstermediğini ifade etti.