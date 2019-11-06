SETA'da "Irak ve Lübnan'da Gösteriler" paneli

Göstericilerin sokaklara dökülme nedenini Başbakan Adil Abdulmehdi'nin vaadlerini yerine getirmemesine bağlayan Kekilli, "Halk ümidini yitirdi. Abdulmehdi hükümeti çıkmaz sokağa girmiştir." ifadesini kullandı.

Panelde konuşan Emrah Kekilli, Irak'ta hükümetin halkın toplumsal refah taleplerine yanıt vermekten uzak bir görünüm sergilediğine dikkati çekerek Irak sokaklarından edindiği izlenimleri paylaştı.

Irak ve Lübnan'ın Orta Doğu'da en parçalı siyasete sahip ülkeler arasında olduğuna değinen uzmanlar, bu ülkelerde yaşanan sokak olayları arkasında yatan dinamiklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim ve İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) araştırmacısı Mehmet Koç katıldı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) "Bölgesel Krizin Yeni Durakları: Irak ve Lübnan'da Gösteriler" başlıklı panel düzenlendi.

Kekilli, protestoların neredeyse tamamının Şii nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelere yoğunlaştığına işaret ederek, "Gösterileri ABD’ye yakın Şiiler ile İran’a yakın Şiiler arasındaki mücadele şeklinde okuyabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD-İran çekişmesinin altını çizen Kekilli, "İran lehine olan mevcut statükoyu tehdit eden Irak’taki gösteriler, İran’ı ciddi şekilde rahatsız etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yetim de Lübnan'da süren protestolara ilişkin sahadaki gözlemlerini aktararak, "Lübnan'da asıl sorun, mezhepsel siyasetten ziyade, sistemin halkın refah beklentilerine yanıt veremeyişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Koç da bu iki ülkede süren protestoları İran bağlamında yorumlayarak, konunun bölgesel boyutlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

