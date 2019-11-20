SETA'da "Orta Doğu’da Sivil Toplum: İmkanlar ve Kısıtlılıklar" kitabının tanıtım paneli

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) araştırma görevlisi Ayşe Selcan Özdemirci Cinal, Lübnan'daki gösterilere ilişkin, "Halk sokaklardan çekilmedi çünkü mesele vergi veya ekonomi meselesi değil. İnsanlar gerçekten var olmak istiyorlar, haklarını istiyorlar ve ülkelerinin sahibi olmak istiyorlar. O yüzden hepsinin elinde Lübnan bayrakları var." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) "Orta Doğu’da Sivil Toplum: İmkanlar ve Kısıtlılıklar" kitabının tanıtım paneli düzenlendi.

Orta Doğu ülkelerinin tarihsel süreçlerinde sivil toplum ve devlet ilişkilerinin gelişim sürecinin tartışıldığı panelde SETA'dan Zeliha Eliaçık, ORMER'den Ayşe Selcan Özdemirci Cinal, Sakarya Üniversitesinden Müberra Dinler ve Nurbanu Bulgur konuşmacı olarak yer aldı.

Lübnan’daki gösterileri değerlendiren Cinal, ülkede yeni kuşağın sokaklara dökülerek ciddi kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Halk sokaklardan çekilmedi çünkü mesele vergi veya ekonomi meselesi değil. İnsanlar gerçekten var olmak istiyorlar, haklarını istiyorlar ve ülkelerinin sahibi olmak istiyorlar. O yüzden hepsinin elinde Lübnan bayrakları var." ifadelerini kullandı.