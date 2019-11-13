SETA'da "Rus Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik" paneli

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Rus Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik" konulu panel düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde yapılan panele, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever katıldı.

Rusya'nın Ukrayna krizi dahil olmak üzere jeopolitik girişimlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki askeri ve siyasi varlığını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Rusya’nın iddialı dış politikasının bölgesel ve küresel aktörlerin güvenlik kaygılarını nasıl etkileyeceği konusunu masaya yatırdı.

Panelde konuşan Güney, Rusya'nın mevcut dış politikasındaki iddialı çıkışını, bazı kesimlerin "yayılmacı" olarak nitelendirdiğini belirterek, bu ülkenin Gürcistan'a müdahalesi ve son olarak Kırım'ı yasa dışı ilhaki gibi gelişmelere dikkati çekti.