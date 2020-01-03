SETA'da "Türkiye'nin Libya Politikası ve Libya Krizinin Geleceği" paneli

Darbeci General Halife Hafter'in Trablus'a saldırı başlatarak askeri çözümden yana olduğunu gösterdiğine işaret eden İşler, demokrasiye bağlı olduğunu savunan bazı ülkelerin de bu konuda "ikiyüzlü" tavır sergilediğine değindi.

İşler, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerde (BM) Libya'da uzlaşı girişimlerini desteklediğini anımsatarak, "Siyasi anlaşmaya göre, şu anda Libya'daki tek meşru taraf Ulusal Mutabakat Hükümetidir (UMH). Türkiye, bu hükümetle irtibatta." diye konuştu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen "Türkiye'nin Libya Politikası ve Libya Krizinin Geleceği" konulu panele katılan İşler ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye'nin bölgeye asker göndermesi, Doğu Akdeniz konusu ve krizdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) talebi üzerine bölgeye asker göndermesine ilişkin, "Bazıları bunu bir müdahale olarak görüyor. Biz buna karşı olduğumuzu söylüyoruz. Zira müdahale, izinsiz girme anlamına gelmektedir." dedi.

- "Libya'nın talebine sadece Türkiye yanıt verdi"

İşler, UMH'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden teröre ve saldırılara karşı askeri destek talebinde bulunduğu bilgisini paylaşarak, bu talebe sadece Türkiye'nin olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

Türk askerinin istikrar ve huzura katkı sağlamak amacıyla bölgeye gönderileceğini belirten İşler, "Bazıları bunu bir müdahale olarak görüyor. Biz buna karşı olduğumuzu söylüyoruz. Zira müdahale, izinsiz girme anlamına gelmektedir." dedi.

İşler, Türkiye'nin meşru hükümetin talebine karşılık verdiğinin altını çizerek, "Bu da Libya ile güvenlik ve askeri anlaşma çerçevesinde gerçekleşmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Libya'da siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan İşler, "Türkiye, askeri çözümü reddediyor. Türkiye, diktatör rejimi de kabul etmiyor. Hafter gibi düşünenlerin, Libya'da bir geleceği olmayacak." ifadelerini kullandı.

- "Hafter, savaş suçu işledi"

İşler, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına ilişkin ise "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmuştur. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını da korumuştur. Türkiye ve Libya, bu anlaşmadan karlı çıkmıştır. Bu anlaşmayla iki ülke, deniz sınırlarını genişletmiştir." diye konuştu.