TORONTO (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), Kanada'da "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Sonrası Ortadoğu" paneli düzenlendi.

SETA ile NATO Kanada Derneği ve Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü (RCMI) iş birliğinde düzenlenen panele, SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran ve Doç.Dr. Kılıç Kanat'ın yanı sıra enstitü yöneticileri, askerler ve askeri öğrenciler ile Toronto'daki bazı diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Panel öncesinde, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Duran, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde güvenin artması gerektiğine işaret ederek, bu konuda söylenenlerin sözde kalmamasının ve hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.

ABD'nin bölgeden çekilmesinin, bölge ülkelerine bir meydan okuma anlamına geldiğini dile getiren Duran, "ABD, ilgisini Pasifik ve Çin'e yönlendiriyor. Rusya'nın 2015'te başlayan müdahalesinin ardından, bölge ülkelerinin başkentleri artık Moskova'yı yakından izlemeye başladı. ABD sonrası bölgesel güçlerin rekabeti başlayacak." diye konuştu.