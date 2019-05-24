SETA'dan AP seçimleri analizi

"Aşırı sağ partilerin AB karşıtı gündemleri de birliğin geleceğine yönelik soru işaretlerinin artmasına sebep olmuştur. Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa gibi önde gelen Batı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerin büyük bir ivme kazanması, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılık kararı (Brexit) alması, uluslararası ekonomide korumacı önlemlerin ve merkantilizmin yaygınlık kazanması gibi durumlar Avrupa ve dünya siyasetinde yapısal bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğuna dair yorumların yapılması ve bu dönüşümün birliği ve kurumlarını nasıl etkileyeceğine yönelik yorumların artmasına sebep olmuştur."

Hacı Mehmet Boyraz, Oğuz Güngörmez ve Furkan Onur Kavukçu tarafından kaleme alınan analizde, AP seçimleri bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında masaya yatırıldı.

İSTANBUL (AA) - Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kısa bir süre içerisinde seçime gidecek Avrupa Parlamentosunun (AP) yapısının, seçim sonrası muhtemel senaryoların ve bunun Türkiye'ye etkilerinin incelendiği "Aşırı Sağ ve Brexit'in Gölgesinde 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri" analizini yayımladı.

Analizde buna ek olarak gerek AB ülkelerinde yapılan ulusal seçimlerde görülen trendlerin gerekse AP seçimlerine yönelik yapılan projeksiyon ve anketlerin aşırı sağ partilerin yükselişinin AP seçimlerinde de devam edeceği öngörülürken, Türkiye kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve AP seçimlerine yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

AP'nin yapısı, statüsü, görevleri ve AP bünyesinde bulunan siyasi gruplara yönelik bilgilerin yanı sıra birliğin nasıl bir atmosfer içerisinde seçimlere gittiği, seçimlere yönelik yapılmış anketler ve seçim sonrası muhtemel senaryolarla birlikte ayrıca seçimlerin Türkiye'ye olası etkileri ve seçim sonuçlarının Ankara-Brüksel ilişkilerine muhtemel yansımaları da ele alındı.

AP seçimlerine gidilirken aşırı sağın yükselişi, İslamofobik tutumlar, Brexit ve ekonomik sorunların gündemi belirlediğine değinilen analizde, "23-26 Mayıs arasında gerçekleştirilecek AP seçimlerine gidilirken birlik gündemi çeşitli siyasi, toplumsal, ekonomik konularla oldukça meşgul durumdadır. Aşırı sağ partilerin yükselişinin sürmesi, İslamofobik tutum ve davranışların artması, Brexit kararının kördüğüm haline gelmesi, ekonomik sorunlar ve bunlara bağlı olarak artış gösteren toplumsal gösteriler, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin birlik içerisindeki tutumları, artan mülteci sorunu ve seçim hileleri tartışmaları gibi birliğin gündemini meşgul eden çok sayıda konu başlığıyla seçime gidilmektedir." ifadelerine yer verildi.