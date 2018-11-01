SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, SETA Dış Politikalar Direktörü Can Acun, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Yury Barmin, OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Sinan Hatahet ve TRT World Türkiye Analisti Yusuf Erim konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve batısında bulunan YPG/PKK'yı güvenlik tehdidi olarak gördüğünü kaydeden Acun, "ABD ile kurulan angajman neticesinde YPG unsurları, uzun zamandır bölgede bulunuyor ve enerji kaynaklarını kontrol ediyor. ABD tarafından yönetilen bir ağ üzerinden YPG'ye silah, mühimmat ve militan unsurları gönderiliyor. Bunun yanında süreç içerisinde rejim güçleri ile YPG'nin temasları da sürüyor." ifadelerini kullandı.

Acun, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'deki yapılanmasından uzun zamandır rahatsız olduğunu belirterek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi operasyonlarla bu yapıya büyük darbelerin vurulduğuna dikkati çekti.

Bu operasyonların ABD'ye de bir mesaj olduğunu vurgulayan Acun, yakın zamanda Türkiye'nin YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgeye operasyon düzenleyebileceğini kaydetti.

Acun, İdlib'in muhaliflerin elinde kalan son kale olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin diplomatik mücadelesi olmasaydı İdlib'e bir askeri operasyon olacaktı. Bölgede 4 milyona yakın sivil yaşıyor ve yüz binlercesi Türkiye'ye göç edecekti. Rusya ile varılan mutabakat bir felaketi önledi." diye konuştu.