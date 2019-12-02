HABER

SETA'dan "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

SETA'dan "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" paneli

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" konulu panel düzenledi.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Cuma günü SETA'nın İstanbul ofisinde gerçekleştirilecek panelde, İslamofobi ve İslamofobik saldırılar masaya yatırılacak, İslamofobik olaylar tartışılarak, İslamofobinin siyasi, toplumsal ve medya alanlarındaki yansımaları ele alınacak.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, SETA Araştırmacısı Zeliha Eliaçık, 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Turgay Yerlikaya konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacak.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto ettiErdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama dahaİmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi SETA

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha

Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

RTÜK’ten Netflix açıklaması: Aldıkları karardan dolayı kutluyoruz

RTÜK’ten Netflix açıklaması!

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.