İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Türkiye'deki tarım politikaların incelendiği "Türkiye tarımına yeniden bakış" raporu yayımlandı. Fahri Yavuz ile Şerif Dilek tarafından kaleme alınan raporda Türkiye tarımı, yerel ve küresel gelişmeler ışığında masaya yatırıldı. Türkiye'deki tarım sektörünün dünya tarımındaki mevcut durumu, teknoloji, verimlilik, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma ekseninde çok boyutlu olarak değerlendirilen raporda, "Türkiye, tarım politikalarını sadece destekler üzerinden okumayı bırakmalı. Çiftlikten çatala gıda güvenliği, ekolojik ve organik tarım yaklaşımları ve biyoenerji için bitkisel üretime kadar kapsamlı politikalar oluşturulmalı. Bugün ekonomisi gelişmiş ancak tarımı geri kalmış veya tarımı geliştiği halde ekonomisi geri kalmış bir ülkenin bulunmaması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için tarımın önemini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi. Buna ek olarak, son yıllarda dünyanın birçok yerindeki çatışma ve krizlerden dolayı açlık ve yoksulluğun ortaya çıktığı, Katar gibi zengin ülkelerin de çeşitli ambargolar nedeniyle zaman zaman gıda krizleriyle karşılaştığı belirtilen raporda, tarımın ülkeler için "gıda güvenliği"nin ötesinde kırsal kalkınma, istihdam gibi alanlardaki önemine de dikkat çekildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyor Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

Tarımın, iktisadi ve sosyal yönüyle ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğu vurgulanan raporda, dünyada artan nüfus ve gelire karşın sabit arazi, su sorunları gibi krizlerin yanında, topraksız-tohumsuz üretim, su ve güneş enerjisi gibi alanların da artan önemine işaret edildi. Raporda, Türk tarım sektörünün dünyadaki durumu, yaşanan küresel gelişmeler karşısında pozisyon alışı ve tarımın stratejik bir sektör olarak nerede olması gerektiğine dair iyileştirme amaçlı politika önerileri de sunuldu. Ayrıca, bitkisel ve hayvansal üretimle gıda sektöründe kapsayıcılığı sağlayabilmek adına politika önerilerinin sunulduğu raporda, Türkiye'nin tarım potansiyeline ilişkin, "Türkiye’de farklı iklimlerin imkân verdiği ürün çeşitliliği, önemli gen kaynaklarını ve kadim tarım kültürünü bünyesinde bulunduran tarımsal birikim, artan nüfus ve gelirden dolayı yüksek iç talebin sağladığı piyasa canlılığı ve ithalata bağlı gıda tüketimi yüksek ülkelere yakınlık avantajlarına sahip bir tarım potansiyeli mevcuttur. Türkiye’nin farklı iklimlere sahip olmasından kaynaklanan ürün çeşitliliği tarımsal üretimde riski azaltmakta, kendine yeterliliğe imkân vermekte ve ülke içi ticareti geliştirmektedir. Anadolu’daki önemli gen kaynaklarının varlığı ve kadim tarım kültürü tarımın sağlam kaynak ve birikimlere dayanmasına imkan vermektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda gıda güvenliği ve tüketim politikaları da ele alındı. Alternatif ve küçük ölçekli tarımsal faaliyetlerin daha fazla desteklenmesi gerektiği savunulan raporda, şu önerilerde bulunuldu: "Büyük çapta ticari organik tarımı destekleme yanında, şehir ve kasabalarda hobi bahçesi uygulamasının belediyeler, üniversiteler,

kurumlar ve şirketler aracılığıyla yaygınlaştırılması, imkanı varsa ev yanında küçük sebze bahçelerinin ihdas edilmesinin kolaylaştırılması, özellikle yöresel ürünlere dayalı, kırsal kalkınmayla ilişkilendirilen ve doğrudan tüketiciyle temas kuran küçük çiftçi pazarlarının artırılması, çay üretiminin organik yapılması çabaları gibi geleneksel ihraç ürünlerinde de tamamen organik tarıma geçilerek uluslararası piyasada aynen 'Yeni Zelanda’da resmi olarak kesilen tüm etler helaldir' imajı gibi 'Türkiye’den ithal edilen fındık, üzüm, kayısı ve incir organiktir' imajının oluşturulması sağlanabilir. " - "2030’da 653 milyon insan yetersiz beslenmeye devam edecektir" Raporda, Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki tarım politikalarının sorunları da analiz edildi.