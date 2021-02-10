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Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston’un fotoğrafları anında internete sızdı

10.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Sete sütyen takmadan giden Jennifer Aniston, meme uçlarının belli olmasını umursamadan işine devam etti.

Jennifer Aniston, ikinci sezon çekimleri başlayan The Morning Show setinde Reese Witherspoon'a katılırken gri bir döpiyesle işe hazır görünüyor. Sete sutyen takmadan giden Jennifer Aniston, meme uçlarının belli olmasını umursamadan işine devam etti.

Uzun bir aradan sonra, Apple TV + dizilerinin ikinci sezonu için çekimler başladı. Dijital platformun en iddialı yapımlarından olan The Morning Show 2. sezon çekimleri de salı günü Los Angeles’ta start verdi.

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The Morning Show 2. sezon çekimleri

Dizinin başrol oyuncuları Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon da çekimler için oldukça hazır görünüyorlar.
51 yaşındaki Jennifer Aniston, gri döpiyesiyle çok şık görünürken sutyen takmadığı için belli olan meme uçlarını umursamadan işine devam etti.
Jennifer Aniston’un sutyensiz halleri yıldızının parladığı Friends dizisindeki o anları hatırlattı.
Bu arada Aniston, yakın zamanda oyunculuktan emekli olmayı düşündüğünü itiraf etti.
Çekimler arasında koronavirüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmayan Jennifer Aniston, yüzüne taktığı siperliği neredeyse hiç çıkarmadı.
44 yaşındaki rol arkadaşı Reese Witherspoon, beyaz bir bluzun üzerine lacivert çizgili bir takım elbise giymiş olarak görüldü.
Dizi, Brian Stelter'ın Top Of The Morning: Inside The Cutthroat World Of Morning TV kitabından televizyona uyarlandı.
The Morning Show 2. sezon çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hahahahah südyen e para vermek istemiyor
adamlarda sutyenkopik kamera var galiba..alarm çaldığı zaman otomatik kayıt yapıyor...
kadın hakklı sütyenler meme kandseri yapıyor, bütün kadınlar sütyensiz dolaşmalı. yada meme başını gizleyecek başka yöntem bulmalı. kanıtlandı işte kanser yaptığı

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