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Sette ayağı kırılan Cem Özer tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da çekimleri devam eden filmin setinde düşen Özer'in ayağı iki yerden kırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyündeki film çekimleri sırasında düşen sinema sanatçısı Cem Özer'in ayağı kırıldı.

Eski tren istasyonundaki film setine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Özer'in ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Sağ ayak bileğinde iki kırık olduğu belirlenen sanatçı, ortopedi servisine alındı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Film çekimi sırasında düşme kalkma sahnelerinin olduğu kare çekiliyordu. Dengesiz düşünce kendim ettim kendim buldum. İki tane kırığımız var. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm." diye konuştu.

Hastanenin başhekimi Mehmet Duran, Özer'i odasında ziyaret etti. Duran, "Cem Özer, bir saat önce hastanemiz acil servisine düşme neticesiyle başvurdu. Yapılan kontrollerde sağ ayak bileğinde iki noktada kırık olduğunu tespit ettik. Hastamız biraz sonra ameliyata alınacak. En kısa sürede sağlığına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi film Kırık sanatçı cem özer sinema tedavi

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