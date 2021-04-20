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  4. Sette kavga çıkardığı söylenen Hercai'nin başrolü, olayın iç yüzünü anlattı! ‘Şikâyetçi oldum’

Sette kavga çıkardığı söylenen Hercai'nin başrolü, olayın iç yüzünü anlattı! ‘Şikâyetçi oldum’

20.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin fenomen dizisi Hercai'in başrolü Akın Akınözü'nün sete geç gittiği ve ekip tarafından uyarılınca da olay çıkarıp karavanını dağıtarak olay yerini terk ettiği iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan oyuncu, kendisinden kaynaklı bir gecikme olmadığını karavanın da set sorumlusu tarafından dağıtıldığını öne sürdü.

Kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen Akın Akınözü, "Bana tehdit ve hakarette bulunuldu" ifadelerini kullandı. Mardin'de devam eden 'Hercai' dizisinin çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarıldığı ileri sürülen Akın Akınözü’nün karavanını dağıtıp, seti terk ettiği idda edilmişti. Ünlü oyuncu iddialar Instagram'dan cevap verdi.

‘Şikâyetçi oldum’

Olayın kendisiyle ilgisinin olmadığını ifade eden Akın Akınözü, ‘’Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim sevenlerime saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım" dedi.

"BANA TEHDİT VE HAKARET EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

"BANA TEHDİT VE HAKARET EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Daha sonra olayı anlatan Akınözü, "19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi.
 Ebru Şahin'in bu olayın gerçekleşmesinden sonra Akınözü'nü takipten çıkması gündem olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
atv Hercai dizisi

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