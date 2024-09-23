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Sette molotof atmışlardı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın yanma hikayesi yeniden gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 13:35
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Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Hüsnü Çoban karakterine hayat veren oyuncu Özgür Ozan'ın sette yaşadığı yanma hikayesi yeniden gündem oldu. Ozan, o anları "Hastaneye bile götürmediler" sözleriyle anlatmıştı.

Sette molotof atmışlardı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın yanma hikayesi yeniden gündem oldu!

2006'da Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Türk televizyon tarihine adını yazdırmayı başaran efsane karakterlerden biri. Diziye birçok oyuncu dahil olup çıksa da o yıllardır her hafta cuma akşamları ekrandaki yerini almaya devam ediyor.

Bu sevilen karaktere Özgür Ozan da başarılı bir şekilde hayat veriyor. Dizide yaptığı göndermelerle de çok konuşulan karakter yeni sezonda İnci Taneleri'ne yaptığı göndermeyle de gündeme gelmişti.

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SETTE YANMIŞTI! HİKAYESİ YENİDEN GÜNDEMDE!

Dizinin yeni sezona başlamasının ardından Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı oyuncu Özgür Ozan sette bir sahne çekerken yandığı anları anlattığı hikayesi yeniden sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, o anları "Ayağımın dibine Molotof kokteyli attılar. Her seferinde söylemem rağmen sahnede kapıyı çaldık, önümde patladı. Benim bacağımın üstüne kadar yanmaya başladı. Merdivenlerden aşağıya doğru ayaklarımı vurarak iniyorum ki sönsün. Kimse de kes de demedi. Kimse söndürmedi beni. " sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü oyuncu, herkesin o anları gerçek zannettiğini ve hastaneye bile götürmediklerini söylemişti.

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ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Bolu doğumlu Özgür Ozan 14 Kasım 1966 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamlayan oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Profesyonel kariyerine İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol alarak devam etti. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahne deneyimi yaşayan Ozan, İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev aldı. "Çocuklar Duymasın" adlı dizideki hafif kılıbık Selami karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2 Temmuz 2005 yılında Neslihan Uğurlu ile evlendi. Bu evlilikten Derin Deniz adında bir oğlu vardır.

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