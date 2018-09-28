- Sette sorunlar bitmiyor

Sayın abonelerimize, "Sinema ve dizi sektöründe "oyuncu" ve "yönetmen" krizİ" başlıklı haberimizi düzelterek ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

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Gülseli KENARLI - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) YARGITAY'ın "figüran işçidir" kararı, gözleri tekrar sinema ve dizi sektörüne çevirdi. Oyuncular ve kast ajanları sektördeki en büyük sorunu, "herkes oyuncu olmak istiyor" diye tanımlıyor.

"YARGITAY'IN KARARI BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

Kast ajansı sahibi Caner Gül, "Yargıtay'ın kararı buz dağının görünen yüzü aslında. Türkiye televizyonculuk sektöründe geçtiğimiz yıllarda ciddi bir atılım yaptı. Dünyanın bir çok ülkesine dizi satmaya başladık. Ama bunun devamını getiremeyince ciddi bir talep patlaması oldu. Oyuncu olmak isteyen, yönetmen olmak isteyen, dizilerin, sinemanın çeşitli dallarında yer almak isteyenler oldu. İnanılmaz bir talep oldu. Bunun neticesinde sektör ciddi bir krize girdi" dedi.

"HAYAL SATIYORLAR"

Caner Gül, şöyle konuştu:

"Herkes oyuncu ya da yönetmen olmak istiyor. Her yıl binlerce insan bu sektörde heba oluyor. Ciddi bir şekilde buna bir önlem alınması lazım. Hep oyunculuk olarak görüyoruz ama bir çok mahalle arası müteahhit geliyor 'ben yapımcı olacağım' diyor. İşi bilmiyor ve sonra arkasında yüzlerce mağdur birilerini bırakıyorlar. Her mesleğin bir belgesi var. Kuaför olmak istiyorsanız ya da berber bunun bir belgesi var. Ama burada öyle bir şey yok. Birileri gidip bir ofis tutuyor, gazete ve sosyal medyaya ilanlar veriyorlar. O kadar çok hayal satıyorlar ki, Türkiye'nin her yerinde var bu, sadece İstanbul'da değil. İnsanları toplayıp, resim parası, kayıt parası alıyorlar. 'Staj çekimi' diye bir şey icat etmişler, televizyon kanalı o insanların parasını ödediği halde, ajanslar ilk kez çekime gidenlere 'staj' diyerek, ödeme yapmıyorlar. Üstüne üstlük kayıt parası alıyor. Binlerce insan çocuğunu getiriyor ajanslara 'oyuncu olacak' diye heba oluyorlar. Bin lira kayıt ücreti alan da var, 500 lira alan da. Her gün 50 tane kayıt alsa. Çok insafsız, çok acımasızlar. 7 binin üzerinde kast ajansı var. Buna bir de talebi eklerseniz, 700 binin üzerinde talep var. Herkes 'ben yakışıklıyım, benim çocuğum güzel, ben güzelim' diyor. Bir de çocukların hayalleriyle de oynuyorlar. 8-9 yaşında bir çocuk sürekli bir seçmeye gidiyor, seçilemiyor, psikolojisi bozuluyor. Bir yerde oynuyor asıl sorun oynadıktan sonra başlıyor. 14-15 yaşına geldiğinde bir yerlerde oynayamıyor ve sorun başlıyor."