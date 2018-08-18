Setur Duty Free mağazalarında Emirates yolcularına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Setur Duty Free mağazalarında Emirates Havayolları yolcularına özel kampanya sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra yenilikler ve iş birlikleriyle müşterilerine avantajlı imkanlar sunmayı sürdürüyor.

Setur Duty Free’nin gerçekleştirdiği yeni iş birliği çerçevesinde Emirates yolcularına özel boarding pass ile hak kazanacakları ve butik-aksesuar kategorisinde uygulanan yüzde 40’a varan indirimlere ek olarak yüzde 5 indirim kampanyası başladı.

30 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek olan kampanya, Sabiha Göçken Havaalanı geliş ve gidiş terminallerde bulunan Setur Duty Free mağazalarının butik-aksesuar kategorisindeki ürünlerde geçerli olacak. Ana ve butik mağazalarda uygulanacak kampanya çerçevesinde Setur Duty Free Emirates müşterileri kullanımına açacak.

