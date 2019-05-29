HABER

Setur Duty Free yeni hizmetler sunmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yer alan Setur Duty Free mağazaları, yurt dışına giden yolcularına yeni ürün seçenekleri ve son dakika fırsatları sunuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yer alan Setur Duty Free mağazaları, yurt dışına giden yolcularına yeni ürün seçenekleri ve son dakika fırsatları sunuyor.

Setur açıklamasına göre, Türkiye’nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra yenilikler ve iş birlikleriyle müşterilerine farklı fırsatlar sunmayı sürdürüyor.

Setur Duty Free’nin gerçekleştirdiği yeni iş birliği çerçevesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı içinde giden yolcu katında yer alan Brandin mağazası içinde ayrılan özel bir alanda Tommy Hilfiger ürünleri satışa sunulmaya başlandı.

Yeni açılan Tommy Hilfiger Corner’da markanın seyahat serisinden seçme erkek giyim ve aksesuar ürünleri sergilenerek avantajlı fiyatlarla satılıyor.

- Uçağa binmeden önce son dakika fırsatları

Setur Duty Free’nin bir yeni hizmeti de giden yolcu katında yer alan Last Minute (Son Dakika) mağazası oldu.

Ana mağazaya ek olarak çıkış kapılarına yakın olarak konumlandırılan bu yeni mağazada, Setur Duty Free’nin yoğun ilgi gören gıda, parfüm ve diğer kategorilerden ürünlerini, avantajlı fiyatlarla bulmak mümkün olacak.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlamasıFatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlaması
Bakan Kurum, Sultangazi Belediyesini ziyaret ettiBakan Kurum, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Setur Duty Free

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

'Seçim' soruşturması! 11 kişi ifade verdi

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı teslim oldu

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı!

Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.