Setur Marinaları, fiyat tarifelerinde TL’ye geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası tüm hizmetlerindeki fiyat tarifelerinde Türk lirasına (TL) geçme kararı aldı.

Setur Marinaları'ndan yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında tüm hizmetlerindeki fiyat tarifelerinde 12 Eylül itibarıyla TL'ye geçti.

Setur Marinaları, yıllık sözleşmeli tekne sahiplerine pek çok hizmet ve sürdürdüğü kampanyalar çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunmaya artık TL ile devam ediyor.

Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sunuluyor.

Setur Marinaları, zincir kampanya kapsamında yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanı veriyor.

Yol yardımı kampanyası, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin seyir halinde iken, diğer bir Setur Marinası’nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sunuyor.