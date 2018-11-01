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Setur’dan kasımda Sicilya ve Malta’ya özel turlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Setur ile seyahat etmek isteyenler, kasımda Avrupa adaları Sicilya ve Malta’ya düzenlenecek turları tercih edip, Sicilya’da Baba filminin çekildiği bölgeyi, Malta’da ise tarihi mekanları ziyaret edebilecek

İSTANBUL (AA) - Setur ile seyahat etmek isteyenler, kasımda Avrupa adaları Sicilya ve Malta’ya düzenlenecek turları tercih edip, Sicilya’da Baba filminin çekildiği bölgeyi, Malta’da ise tarihi mekanları ziyaret edebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, kasım ayında Avrupa’da Sicilya ve Malta’ya çok özel turlar düzenliyor. Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil olarak sunan avantajlı turlar, Setur kalitesiyle seyahatseverleri bekliyor.

Setur, 22-25 Kasım ve 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Sicilya’ya iki tur düzenliyor. Turlar, İstanbul Catania uçuşu ile başlıyor isteyen misafirlerin katılabileceği ekstra Etna & Siracusa turu ile devam ediyor. Rehber eşliğindeki bu turda Etna Yanardağı, bin 800 metre yüksekliğindeki ikinci krater Silvestri ziyaretinin ardından, ünlü matematikçi Archimed’in yaşadığı kent olan Siracusa gezisi yapılacak.

Aretusa Çeşmesi, Katedral, Diana Çeşmesi, Apollon Tapınağı ve Altın Kale gezilecek diğer yerler arasında bulunuyor. İkinci gün ise yine isteyen misafirler ekstra tam günlük Palermo & Cefalu turuna katılabilecek. Tur Palermo’da San Giovanni Katedrali, Politeama Meydanı, Normanni Sarayı, Quattro Canti Meydanı, Via Roma ve Via Liberta caddelerini kapsıyor.

Tiran Denizi kıyısında yer alan şirin balıkçı kasabası Cefalu’da ise 12.yüzyıl tarihi katedralleri, balıkçılar kapısı ve şehrin özgün sokakları gezilecek. Catania’daki üçüncü gün yine rehber eşliğinde ekstra tam günlük bir geziye katılma ve ünlü "Baba" filminin çekildiği yerleri görme fırsatı veriyor. Film gibi sokaklardan geçerek gerçekleşen turda Bar Vitelli, San Michele Kilisesi, Cappucini Manastırı görülecek yerler arasında bulunuyor. Gezi, Savaco, Taormina, Messina turu ile devam ediyor.

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- Malta turu

Setur’un bir başka turu ise 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasındaki Malta turu oldu. 4 günlük tur boyunca misafirler, ekstra düzenlenecek rehber eşliğindeki Malta içi turlara da katılabiliyor. Bu turlarda Avrupa’nın üçüncü büyük kubbesine sahip olan Santa Maria Assunta Kilisesi, Game of Thrones dizisinin unutulmaz sahnelerinin çekildiği eski başkent Mdina’da bulunan Hükümet Sarayı, Casa Inguanez Malikânesi, Katedral, Kermelit Kilisesi ziyaretleri bulunuyor.

Meşhur Fontanella Cafe’de eşsiz manzara eşliğinde verilecek molanın ardından başkent Valetta’yı keşfedecek olan misafirler ülkenin en güzel balıkçı köyü olan Marsaxlok’u da görebilecek. Üçüncü günde düzenlenecek ekstra Gozo Adası turu İç Deniz (Inner Sea) ve Mantar Kayası, tarihte küçük bir şapel olan fakat günümüzde çok büyük bir Adak kilisesi olan T’pino Kilisesi ziyaretlerini kapsıyor.

Bu tur, bölgenin ünlü bal, marmelat, keçi boynuzu pekmezi, zeytin, zeytin yağı, Gozo Peyniri, şarap ve likörlerinin tadına bakma fırsatı da sunuyor. Gozo Adasının başkenti Victoria Rabat’taki St.George bazilikası da gezilecek yerler arasında bulunuyor.

Son gün ise yine dileyen misafirler için ekstra düzenlenecek olan 1980 yılında Temel Reis filminin çekildiği Popeye’s Village turuna ayrıldı. Misafirler burada köy gezisine ek olarak Temel Reis, Safinaz ve Kaba Sakalın şovlarını seyredecek ve deniz manzarası eşliğinde restoranın güzel yemeklerinin tadına bakma fırsatı yakalayacak.

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