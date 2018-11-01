Setur’dan kasımda Sicilya ve Malta’ya özel turlar

İSTANBUL (AA) - Setur ile seyahat etmek isteyenler, kasımda Avrupa adaları Sicilya ve Malta’ya düzenlenecek turları tercih edip, Sicilya’da Baba filminin çekildiği bölgeyi, Malta’da ise tarihi mekanları ziyaret edebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, kasım ayında Avrupa’da Sicilya ve Malta’ya çok özel turlar düzenliyor. Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil olarak sunan avantajlı turlar, Setur kalitesiyle seyahatseverleri bekliyor.

Setur, 22-25 Kasım ve 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Sicilya’ya iki tur düzenliyor. Turlar, İstanbul Catania uçuşu ile başlıyor isteyen misafirlerin katılabileceği ekstra Etna & Siracusa turu ile devam ediyor. Rehber eşliğindeki bu turda Etna Yanardağı, bin 800 metre yüksekliğindeki ikinci krater Silvestri ziyaretinin ardından, ünlü matematikçi Archimed’in yaşadığı kent olan Siracusa gezisi yapılacak.

Aretusa Çeşmesi, Katedral, Diana Çeşmesi, Apollon Tapınağı ve Altın Kale gezilecek diğer yerler arasında bulunuyor. İkinci gün ise yine isteyen misafirler ekstra tam günlük Palermo & Cefalu turuna katılabilecek. Tur Palermo’da San Giovanni Katedrali, Politeama Meydanı, Normanni Sarayı, Quattro Canti Meydanı, Via Roma ve Via Liberta caddelerini kapsıyor.