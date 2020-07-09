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Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu bildirildi.

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Yonhap ajansının haberine göre, emniyetten yapılan açıklamada , Park'ın cesedinin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

DRONE VE İZ SÜREN KÖPEKLERLE ARAMA OPERASYONU BAŞLATILMIŞTI

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, 2011'den bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. (AA)

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