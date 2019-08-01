HABER

Seul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Güney Kore Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte Keramet Ilıca tesislerini gezdi.

Seul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldı

Türkiye’nin Güney Kore Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte Keramet Ilıca tesislerini gezdi. Turizm acentelerinin son dönemlerde ilgisini çeken Ilıca tesislerine hayran kalan büyükelçi Ecrin, tesislerin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.
Orhangazi’ye bağlı Keramet Mahallesi’nde bulunan Ilıca tesisleri son günlerde turizm acentelerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. TURSAB Güney Marmara başkanlığının bir çok organizasyon düzenlediği Keramet Ilıca’yı önceki gün Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin eşi ile birlikte ziyaret etti. TURSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte Keramet Ilıca tesislerine gelen Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Keramet tesislerinin tabiî güzelliği ve su sıcaklığı ile büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Büyükelçi, Ilıca tesislerinin turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Ilıca tesislerinde mahallî ürünler stantlarını da gezip alışveriş yapan Büyükelçi Ersin Ecrin, daha sonra TURSAB Başkanı ile birlikte İznik’e geçti.

Seul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldı

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Siirt’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatıSiirt’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildiİstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de! Erdoğan'dan net mesaj!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı

Tam 2 bin 750 yıllık! 4 çeşit tespit edildi

Kırklareli'nde hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

Yer: Kırklareli! 10 dakikada bu hale geldi

Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Kayseri'de sokak ortasında öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekmiş

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilinin videosunu çekmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.