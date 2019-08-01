Seul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldı

Türkiye’nin Güney Kore Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte Keramet Ilıca tesislerini gezdi. Turizm acentelerinin son dönemlerde ilgisini çeken Ilıca tesislerine hayran kalan büyükelçi Ecrin, tesislerin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Orhangazi’ye bağlı Keramet Mahallesi’nde bulunan Ilıca tesisleri son günlerde turizm acentelerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. TURSAB Güney Marmara başkanlığının bir çok organizasyon düzenlediği Keramet Ilıca’yı önceki gün Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin eşi ile birlikte ziyaret etti. TURSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte Keramet Ilıca tesislerine gelen Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Keramet tesislerinin tabiî güzelliği ve su sıcaklığı ile büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Büyükelçi, Ilıca tesislerinin turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Ilıca tesislerinde mahallî ürünler stantlarını da gezip alışveriş yapan Büyükelçi Ersin Ecrin, daha sonra TURSAB Başkanı ile birlikte İznik’e geçti.



