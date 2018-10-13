SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yongsan Belediyesince düzenlenen Seul İtaewon Global Festivali başladı.

Dünyadan 38 ülkenin katıldığı festivalde, Türkiye standı da kuruldu. Bilgilendirici ve kültürel ürünlerin yer aldığı stant ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin de festivale katılarak Türkiye standında davetlileri karşıladı.

Korelilerin Türkiye standındaki görevlilere "Kardeş ülkemiz hoş geldiniz" ifadeleri dikkati çekti.

Yarın akşama kadar devam edecek festival, askeri bando takımı gösterisi, konserler ve geleneksel lezzetler ile meraklılarını bekliyor.

