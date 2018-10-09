Seul: Trump ile Kim tekrar buluşacak

Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre taraflar, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in tekrar buluşması konusunda mutabık kaldı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Asya turu kapsamında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Ardından Güney Kore'ye geçen Pompeo Seul'de Güney Kore lideri Moon Jae-in ile buluştu.
Pompeo ile Kim görüşmesine dair Güney Kore Devlet Başkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın, Washington'un talep ettiği nükleer silahsızlanma adımlarını ve bunların nasıl teftiş edileceğini Kim ile müzakere ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ABD ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda bir çalışma grubu oluşturulması ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında "mümkün olan en yakın tarihte" ikinci bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Moon Jae-in ile yaptığı ortak basın toplantısında Kim ile buluşmasının ayrıntılarını ifade etmekten kaçınmıştı. Görüşmeyi Moon'a özel olarak aktarmak istediğini söyleyen Pompeo Kim ile temaslarının "iyi ve verimli" geçtiğini söylemekle yetinmişti.
Pompeo "Başkan Trump'ın dediği gibi daha atılacak birçok adım var ve onlardan birini bugün attık. Bu, ileriye doğru atılmış bir başka adım oldu. Bu da sanıyorum hepimiz açısından iyi bir sonuç" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı'nın Pazar günü Pyongyang'a yaptığı kısa ziyaret, görev dönemi içerisindeki dördüncü Kuzey Kore ziyareti oldu. Pompeo ve Kim'in Pyongyang'da toplamda üç buçuk saati bulan bir görüşme yaptıkları belirtiliyor. Bakan'ın Asya turu Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore'nin ardından pazartesi günü Çin'e yapacağı ziyaret ile sona erecek.
AP,rtr/ EC,ÇÖ
©Deutsche Welle Türkçe
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