Seul yönetimi tepkili! Paris Olimpiyatları'nda isim hatası! Duyduklarına inanamadılar!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların geçişi esnasına Güney Kore, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" tanıtılması infiale neden oldu. Güney Kore Spor Bakanlığı'ndan açıklama yaparak, olaydan üzüntü duyulduğu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile konuyla ilgili görüşme talep edildiği bildirildi.

BENZER VAKALARIN TEKRARLANMAMASINI TALEP ETTİ

Güney Kore Spor Bakanlığı’nın yayınladığı bildiride, ‘‘IOC'den yapılan yanlışlıkla ilgili yanıt vermesinin talep ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa'ya hükümet düzeyinde güçlü bir şikayette bulunmasını da istedik. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi’nden benzer vakaların tekrarlanmasını önlemesini istedi." diye belirtti.

Güney Kore'nin Paris Olimpiyatları Misyon Şefi Jeong Gang-sun da ülkesinin protestosunu IOC'ye iletecek.

KUZEY KORE DOĞRU ŞEKİLDE TANITILDI

Fransızca alfabetik sıraya göre 153. ülke olarak geçit törenine katılan Kuzey Kore ise doğru şekilde tanıtıldı.

‘‘ÖZÜR DİLİYORUZ’’

IOC'nin Korece yayın yapan resmi X hesabındaki paylaşımında, "Açılış töreni sırasında Güney Kore delegasyonunun tanıtımında meydana gelen hata nedeniyle derin bir özür dilemek istiyoruz" diye bildirdi.

Ancak IOC, henüz İngilizce sosyal medya hesabından ise özür yayımlamadı.