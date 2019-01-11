HABER

Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı

SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıldı.

Seul YEE, başkentteki Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, üniversitede tahsis edilen ofiste faaliyetine başladı.

Seul YEE yetkilisi Özgür Can Yıldız, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’i, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarmak üzere ziyaret etti.

Büyükelçi Erçin, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin Seul’de faaliyetlerine başlamasıyla Türkiye’nin kültürel değerlerinin Seul’de de kurumsal anlamda tanıtılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Türkiye’yi ve Türk halkını kardeş kabul eden Kore’de YEE öncelikli iki amaca hizmet edecektir. Birincisi; Türk dili ve kültürünün layıkıyla tanıtılması, ülkemizle ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve dolayısıyla Türkiye’ye yönelik turizmin teşvik edilmesi. İkincisi ise Kore’de kültürel tanıtım alanına da sızmış FETÖ iltisaklı yapılanmaların etkinliklerini sınırlandırmak ve tedricen sıfıra indirmektir.” dedi.

Yıldız ise YEE'nin ocak ayı itibarıyla Seul’de resmi olarak faaliyete başladığını belirterek, YEE olarak dünya genelinde yılda bin 200’den fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temel amaçlarının Türkiye ile irtibatlı, Türkiye'ye ilgi duyan insanların sayısını artırmak olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Dost ve kardeş ülke Güney Kore’deki temel amacımız bu olacak. İlk etapta mart ayında Türkçe kurslarına başlamak, çeşitli kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirmek ve Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sürdürdüğümüz Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ile bilim diplomasisi çalışmalarımızı genişletmek amacındayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Seul YEE’nin açılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmıştı. Bu çerçevede Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulan YEE'nin 46 ülkede 56 kültür merkezi bulunuyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Balıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastıBalıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastı
Türkiye’nin ilk espor merkezi açıldıTürkiye’nin ilk espor merkezi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ersin Erçin Seul Türkiye yee

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

Yollar trafiğe kapatıldı, belediyenin önü karıştı!

Avrupa'dan getiriyorlardı! O çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Avrupa'dan getiriyorlardı! Çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.