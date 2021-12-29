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  4. Sevcan Orhan'dan güldüren paylaşım! "Bir zamanlar ben de düşestim"

Sevcan Orhan'dan güldüren paylaşım! "Bir zamanlar ben de düşestim"

29.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan sosyal medyada yayınladığı görüntülerle herkesi tebessüm ettirdi.

Sevcan Orhan'dan güldüren paylaşım! "Bir zamanlar ben de düşestim"

Yaklaşık beş yıl önce konser için gittiği Avustralya'da çektirdiği dönem fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayan güzel sanatçı, "Bir zamanlar bende düşestim" notuyla ise herkesi tebessüm ettirdi.

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19.yy kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenilen Sevcan Orhan, sokak hayvanlarının maruz kaldığı vahşetin canını çok sıktığını ve bu eski fotoğraflarla moral paylaşımı yapmak istediğini de dile getirdi.

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