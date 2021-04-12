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Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında ve evli mi? Sevcan Orhan'ın hayat hikâyesi nedir?

12.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile hayatını birleştirmiştir. Bir dönem televizyon programlarında da ekranlara gelen Sevcan Orhan, 5 adet albüm çıkarmıştır. Son albümü olan Düşten Gerçeğe, 2014 yılında piyasaya çıkmıştır.

Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında ve evli mi? Sevcan Orhan'ın hayat hikâyesi nedir?

Türk Halk Müziği’nin beğenilen isimlerinden biri olan Sevcan Orhan, müzik kariyerine çok küçük yaşlarda başlamıştır. Enstrüman çalarak başladığı müzik kariyerine, lise yıllarında bir müzik yarışmasındaki üçüncülüğü ile devam etmiştir. Sevcan Orhan ilk albümünü 200 yılında çıkarmıştır. Üniversite eğitimini ise İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Sevcan Orhan daha sonra aynı üniversitede Üslup ve Repertuvar dersleri de vermiştir.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç müzisyen Sevcan Orhan aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır.

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Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi almıştır. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülük elde etmiştir.

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Sevcan Orhan, lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir.

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Sevcan Orhan, 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı.

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2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

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2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

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SEVCAN ORHAN ALBÜMLERİ

  • Nenni Bebek (2000)
  • Bir Türküydü Yaşamak (2003)
  • Adı Aşk (2008)
  • Zemheriden Ötesi Bahar (2011)
  • Düşten Gerçeğe (2014)

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