Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Pekinel kardeşlere ödül

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası" dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verilecek.

Vakıf Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'dan beri, çok sesli müzik hayatına büyük emeği geçen müzisyenler, eğitimciler ve kurumlara, sanatseverler ile vakfın teşekkürünün ifadesi olarak ödül verdiklerini söyledi.

"Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın bu yılki sahibinin, Türkiye'nin de gurur kaynağı, dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel olacağını belirten Yüksel, "Bunu ilk kez açıklıyoruz. Pekinel kardeşler, uluslararası başarı kariyerleriyle dünyada 'ikili' kavramını geliştirdi ve değiştirdi. Arka arkaya çalan yegane piyanistler. Pekinel kardeşlerin, Türkiye'nin eğitim alanına, solistlerin gelişimine, gençlerin kariyer düzenlemelerine katkıları da yadsınamaz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

- Tören 6 Aralık'ta

Güher ve Süher Pekinel'in, Vakıf tarafından 36 yıldır "Ankaralılık" adına özveriyle gerçekleştirilen müzik festivalinde ilk kez 1988'de yer aldığını dile getiren Yüksel, festivalde, uluslararası müzisyen ve topluluklarla solo resitaller düzenlediklerini söyledi.