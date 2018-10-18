Sevda Dalgıç trans birey rolüyle ekrana döndü

Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak Sevda Dalgıç dahil oldu.

Dalgıç, dizinin orjinalinde (Whentworth) trans bir kadını canlandıran Socratis Otto (Maxine Conway) rolünü Avlu dizisinin Bade’si olarak üstlendi.

Rolü çok beğendiğini söyleyen Dalgıç, “Uzun zamandır erkeksi rollerden kaçıyordum, fakat bu bambaşka ve zorlayıcı bir rol” dedi.

Bade karakteri için toplantı yapıldığında, karakterin kaslı olması istenince haftada 4 gün olan spor idmanını 6 güne çıkartıp günde 5 ana öğün yemek yiyerek karaktere fiziksel olarak hazırlanmaya başladı.

Dalgıç oyunculuğu bıraktığını açıklamasının üzerine yaklaşık 3 sene sonra Avlu dizisine başlamasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Hep kendini yenileyen karakterlerin gelmesinden yorulmuştum, aslında benim ki bir tepkiydi, bir çocukça küsme şekli. Fakat Avlu projesi için kalbim hızlı attı, hem Bade karakteri hem oyuncu kadrosu, bu kadar başarılı bir projenin içinde bende olmalıyım dedim.”



