Sevda Demirel, alışverişe sütyensiz çıktı

Bir dönem Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel, anne olmak istediğini söyledi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan ardından da alışveriş yapan Sevda Demirel’in sokağa sütyensiz çıktığı gözlerden kaçmadı.

"GEREKİRSE EVLAT EDİNECEĞİM"

Snob Magazin’in haberine göre; Sevda Demirel, "Sizin aracılığınızla buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim. Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum. Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" dedi.

"ERKEĞİN KAHRINI ÇEKEMEM"

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" sözleriyle tartışma yarattı.



