Sevda Demirel'den Ali Koç itirafı

Şu sıralar Kim Kardashian'a benzemek için ameliyatlar olan eski manken Sevda Demirel itirafıyla yine gündeme geldi.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan eski manken Sevda Demirel, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. 6 yıldır hayatında hiçbir erkeğin olmadığını söyleyen Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili itirafıyl da şaşırttı.

'İMANLI BİR İNSAN İSTİYORUM'

"Yıllardır hayatımda kimse yok. 6 senedir erkek arkadaşım olmadığı için herkes şaşırıyor. Bazen hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar sizi karşı cinsten uzaklaştırabiliyor. Bunlar kötü deneyimler. Galiba ben imanlı bir insan istiyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir dönem platonik aşık olduğunu da itiraf eden Sevda Demirel, "Ali Koç gerçekten çok aşık olunabilecek bir erkek. Ben aşık olduğum zaman boşanmıştı" ifadelerini kullandı.

