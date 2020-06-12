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Sevda Noyan hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Katıldığı bir TV programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan için 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sevda Noyan hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Sevda Noyan, katıldığı bir programda yeni darbe iddialarıyla ilgili olarak "Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” ifadeleri tepki çekmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, Noyan hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak aracıyla tehdit" suçundan iddianame düzenleyerek 3 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.


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