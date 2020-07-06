HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevda Noyan ile ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

Sevda Noyan ile ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bir televizyon programındaki sözlerinin kamuoyunda tepki uyandırması sonrasında 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, Noyan hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı verdi.

Sevda Noyan ile ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında başka bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

Avukat Enes Hikmet Yamaner'in suç duyurusu dilekçesinde, Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

NOYAN HAKKINDA YETKİSİZLİK KARARI

Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Flaş gelişmePendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Flaş gelişme
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

Çalışanlar dikkat! 7 bin lirayı aştı

Çalışanlar dikkat! 7 bin lirayı aştı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Van'da '15 günlük' yasaklama!

Van'da '15 günlük' yasaklama!

İlginizi Çekebilir

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Diğer Haberler
Mavi balinadan sonraki yeni tehlike mavi bebek oyunu nedir? Mavi bebek oyunu nasıl oynanır, zararları neler?

Mavi bebek oyunu nedir? Nasıl oynanır, zararları neler?

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Flaş gelişme

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Flaş gelişme

184 gündür haber alınamıyor! Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında yeni gelişme

184 gündür haber alınamıyor! Arama çalışmalarında yeni gelişme

İYİ Partili Aylin Cesur'un sözleri tepki çekmişti! Bakan Kurum'dan yanıt geldi

İYİ Partili vekilin o sözlerine Bakan Kurum'dan yanıt geldi

Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi'nin TBMM Başkanlığı adayı Erkan Baş oldu

Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi'nin TBMM Başkanlığı adayı Erkan Baş oldu

Mezar yerlerini kura ile belirlediler

Mezar yerlerini kura ile belirlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.