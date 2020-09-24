Sevda Noyan'ın 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013 tarihinde Twitter hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile başlatılan soruşturma sonuçlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, şüphelinin 10 Kasım 2013 tarihinde kendi adıyla kullandığı Twitter hesabında, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere ibretle bakma günü. Bugün hep o gün..." yazıyı paylaştığı belirtildi.

Paylaşım sonrası şikayet üzerine şüpheli hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile takipsizlikle sonuçlandı.

DHA

