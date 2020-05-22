Sevda Noyan: RTÜK, Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, yazar Sevda Noyan'ın Ülke TV'de Esra Elönü tarafından hazırlanan "Arafta Sorular" programında darbe iddialarıyla ilgili olarak söylediği sözlerle ilgili kararını açıkladı.

RTÜK, Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

Kurul karara gerekçe olarak Sevda Noyan'ın sözleriyle yayında "toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini ve toplumda nefret duyguları oluşturulmasını" gösterdi.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, kararın oybirliğiyle alındığını açıkladı.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1263808844939091968?s=12

Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. (…) Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, bu sözleri sonrası Noyan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Noyan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Ali Ürküt, Noyan'ın sözleri üzerine RTÜK Başkanlığı'na başvuru yapmışlardı.