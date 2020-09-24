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Sevda Noyan’a ‘Atatürk’e hakaret’ten takipsizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından 10 Kasım 2013 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, Sevda Noyan’ın, sosyal medya hesabı aracılığıyla Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakarete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından 10 Kasım 2013 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, Sevda Noyan’ın, sosyal medya hesabı aracılığıyla Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakarete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin "Sevda Noyan" kullanıcı ismiyle Twitter isimli sosyal medya hesabı aracılığıyla, "Bu gün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bu gün, hep o gün..." şeklindeki yazıyı paylaştığı kaydedildi.
Kararda, suç duyurusuna konu eylemler kapsamında şüphelinin üzerine isnat olunan suçun yasal unsurlar itibariyle oluşmadığı vurgulanarak soruşturma konusu olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.

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