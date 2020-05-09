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Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri RTÜK gündemine taşınıyor

09.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözlerini kurulun gündemine taşıyacağını açıkladı.

Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri RTÜK gündemine taşınıyor

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözlerini kurulun gündemine taşıyacağını açıkladı.

Noyan, Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular adlı programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" ve "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Sevda Noyan'ın "ayaklarını denk alsınlar" sözleri üzerine Esra Elönü de "Ayak az kalır, dört ayaklarını denk alsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlhan Taşçı, "Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim" dedi.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1258853809188732928

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ülke TV ise şu ifadeleri kullandı:

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı'na konuk olan Sevda Noyan'ın, kamuoyunda tartışılan "darbe söylentileri" üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır. Sevda Noyan'ın "darbe ve darbecileri" eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."

Sevda Noyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

"Hain zombiler.. konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayımı planlıyorsunuz ???" diye yazan Noyan (yazım hataları Noyan'a aittir), "Bu sefer kaçacak delik de bulamayacaksınız" paylaşımında bulundu.

Noyan daha sonra bir başka tweette "Hâlâ söylediklerimin arkasındayım. Sözlerimi çarpıtıp saldırıyorlar.. Korkmuyorum.." ifadelerini kullandı.

Noyan'ın televizyonda kullandığı ifadeler sosyal medyada da tepki çekti.

Çok sayıda kullanıcı, Noyan'ın sözlerinin suç olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.

Gazeteci Nedim Şener'in konuyla ilgili "Böyle konuşanlar suç işliyor, toplumu bölüyor şehitlerin fedakarlığına gölge düşürüyor" tweetine yanıt veren Noyan "Belliki programın tamamını izlememişsiniz!! (...) Şu anda ciddi bir algı , iftira yapan operasyonu yapılıyor" dedi (yazım hataları Noyan'a aittir).

Süleyman Soylu da benzer açıklama yapmıştı

Twitter'da Sevda Noyan etiketi, 83 binden fazla paylaşımla Türkiye gündeminin üst sıralarına çıktı.

Noyan'a destek veren sosyal medya kullanıcıları da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun benzer sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda Soylu "Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net yani. Bize o fırsatı bir daha verirler mi? Bilmiyorum. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa o fırsatı almış oluruz" derken görülüyor.

Soylu bu sözleri 13 Temmuz 2017'de HaberTürk televizyonunda söylemişti.

https://twitter.com/celiksezdoc/status/1258902131857395719

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