Sevda Türküsev göğüslerini açan kadını görünce sinirlendi! "O adam bunun kocasıysa..."

Canlı yayın açan kadın kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu. O anlar sonrası gündem olan Laz Kızı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve son olarak göğüs dekoltesini paylaşarak para toplayan kadın yine gündem olmayı başardı. 'Laz kızı' adıyla hesap açan kadın bir yayınına eşinin de dahil olduğu anlarla sosyal medyayı salladı.

"NAMUS KALMAMIŞ"

"Bana akıl vermeyin para verin" diyen kadını gören Sevda Türküsev çıldırdı." Yeter Allah aşkına!" diyen ünlü isim paylaşımında "Bunlara müdahale edilemiyor mu? Bir kadın olarak, bir insan olarak bakanlarımıza yetkililerimize sesleniyorum. Yasaklayın ne olur şu mecrayı. Edep, haya, namus kalmamış ama adına özgürlük diyorlar. Yerin dibine batsın böyle özgürlük!" dedi.

Sevda Türküsev "Kadın işi büyütmüş inanamadım gerçekten kocası mı" diyerek isyan etti.







