Sevdiği karga başına iş açtı! Hayvanın sahibi olduğunu söyleyen bir kişi genç kadın hakkında şikayetçi oldu

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.10.2024 11:55
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Üniversite öğrencisi bir genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı kargalı paylaşım çok beğenilmişti. Genç kadının paylaşımı kullanıcıların oldukça dikkatini çekerken bazı kullanıcılar karganın kendisine ait olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı ise karakola giderek kuşunu alıp eve götürdüğü iddiası ile genç kadına şikayette bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak kampüs içerisinde gezindiği sırada kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kargayı fark ederek video kaydı almıştı. Genç kadın karga ile vakit geçirdiği anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak takipçileri ile paylaşmıştı.

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KARAKOLLUK OLDU

Birbirinden ilginç görüntülerin ortaya çıktığı olay sonrası genç kadın karakolluk oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Olay üzerine Azra Boysak karakola giderek ifade verdi.

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“SAHİPLENMEDİM YA DA EVİME GETİRMEDİM”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Azra Boysak, “Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj ve yorum da almıştım zaten. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Ben zaten kargaları genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikâyet etmiş. Ama karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sivas karga karakol
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