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  4. Sevdiği kız ile evlenebilmek için namaz çıkışı lokum dağıtıp dua istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Sevdiği kız ile evlenebilmek için namaz çıkışı lokum dağıtıp dua istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

06.06.2024 12:32
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Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenmek isteyen bir kişi, namaz çıkışında elindeki “Bana dua edin onunla evleneyim” yazılı notla cemaate lokum dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesinde yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kız ile evlenebilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Dikmen, cami çıkışlarına giderek elinde “Bana dua edin onunla evleneyim” yazılı notla cemaate koli koli lokum dağıttı.

O anları bir arkadaşı ile kayıt altına alan Dikmen, daha sonra videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak insanların beğenisini topladı. Cami cemaatinden de hayır duaları alan Ozan Dikmen, “Videoyu sosyal medyadan gördüm ben de yapmak istedim. Sevgilimin mutlu olması için cesaret edip bunu denemek istedim. Hem sinirlendi hem de şaşırdı. En sonunda o da sevindi. Özellikle çevredekilerden çok iyi tepkiler aldım. İnsanlar beni sokaklarda çeviriyor. Sosyal medyadan da güzel yorumlar aldım. Cemaat şaşırsa da fotoğraflarımı çekip onlar da çok dua etti. Herkesten Allah razı olsun” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye lokum
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