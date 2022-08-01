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Sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi! Kanlar içerisinde görünce...

01.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kan donduran bir olay meydana geldi. Bir genç, sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi. Ailesi genci kanlar içerisinde görünce öfkeyle nişanlanan kızın dükkanına gitti. Kızın ve gencin ailesinin tartışmasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Gencin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi! Kanlar içerisinde görünce...

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.S., sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi. Ailesi genç adamı kanlar içerisinde görünce nişanlanan kızın çalıştığı dükkana gitti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Burada kızın ve gencin ailesi kısa süreli tartışma yaşarken, ardından ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekiplerin müdahalesi sonucu öfkeli aileler sakinleştirilirken, yaralı genç Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Bursa
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