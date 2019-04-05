Sevdiği kızdan karşılık görmedi, çatıya çıktı

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) GAZİPAŞA'da, Y.C.(23), sevdiği kızdan karşılık bulamadığı için 5 katlı inşaata çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan sevdiği kızdan karşılık görmeyince bunalıma giren Y.C., inşaat halindeki 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Y.C.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen bir kadın psikolog da Y.C. ile konuşarak inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak bütün çabalar sonuç vermedi. Polis ekipleri, bir süre sonra dalgınlığından yararlandıkları Y.C. kolundan tutup yakaladı. İnşattan indirilen Y.C., sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine gönderildi.

