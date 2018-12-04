Sevdiği kızın evinin önünde intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da ayrıldığı kız arkadaşının evinin önüne giden Erhan A. (28), tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Erhan A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alandı. Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre sevgili oldukları öne sürülen B.B. ve Erhan A., genç kızın isteği doğrultusunda ayrıldı. Tekrar sevgili olma isteğine olumsuz yanıt veren B.B.'nin evinin önüne giden Erhan A., genç kızla konuşmak istedi. İddiaya göre, elindeki tabancayla B.B. ve ailesine tehditler savuran Erhan A., daha sonra silahı kendi başına dayadı. Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen Erhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhan A., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Erhan A.'nın intihara kalkıştığı tabancaya el koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

