"Sevdiğimle evlenmemi istemediler"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski subayın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık M.Ç. savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyledi.

Öğrencilik yıllarında ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün yurduna gittiğini, daha sonra oradaki görevlilerin yönlendirmesiyle örgüt evine çıktığını anlatan sanık, kendilerine iki haftada bir Fetullah Gülen'in videolarının izletildiğini ifade etti.

Örgütün yönlendirmesi ile askeri okula gittiğini, mülakat öncesi de "Hangi gazeteleri okuyorsun, hangi televizyon kanallarını izliyorsun?" gibi soruların sorulacağı ön bilgi verildiğini belirten M.Ç, şunları söyledi:

"Sınav sorularını vermediler. 2014 yılında Kara Harp Okulundan mezun olana kadar sadece kod isimlerini bildiğim mahrem imamlar ile görüştüm. Görüşmeler ankesörlü ve büfe telefonlarından yapılıyordu. Ardışık olarak aranıyordum. Görüşmelerde görev yaptığımız birlikle ilgili bilgi alıyorlardı. 17/25 Aralık sürecinden sonra hükümet aleyhine yayın yapan internet siteleri ve Samanyolu televizyonu üzerinden görüntü ve videoları izletmeye başladılar."