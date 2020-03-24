Sevdiklerini tehlikeye atmadan görüşmenin yolunu buldular

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok insan evde kalıyor ve insan temasından olabildiğince uzak kalmaya çalışıyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bu deneme süresi boyunca kendilerini ve başkalarını güvende tutmak için pencerelerden sevdikleriyle nasıl etkileşime girdiklerinin fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Sağlık çalışanı bir kadının polis eşiyle birkaç dakika da olsa buluşma anı

‘Annem femur kırığı nedeniyle tedavi altında. Babamla bu şekilde görüşebiliyorlar. 90’lı yaşlardalar ve el ele tutuşamıyorlar.’

Yeni doğan bebek anneannesi ve dedesiyle bu şekilde buluşabiliyor.

Huzurevi penceresinden eşiyle buluşan adam. En sevdikleri şarkıları bu şekilde söyleyebilmişler.

Torunu dedesine cam bölme arkasından nişanlandığı haberini veriyor. Duygusal anların yaşandığı oldukça açık.

Tedavi gören annelerini pencereden görebilen kız kardeşler.

‘Babamı görmek için her gün geliyorum ve telefonla konuşuyoruz. Umarım sarılacağımız günler de gelecek.’

Karantina altındayken kız kardeşim 28. Yaşımı böyle kutluyor.