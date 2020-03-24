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Sevdiklerini tehlikeye atmadan görüşmenin yolunu buldular

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

24 Mart 2020 itibariyle, dünya genelinde koronavirüsün toplam 381 bin 589 vakası var. Bunlardan 16 bin 559 kişi COVID-19'a yenik düşerken, toplam 101 bin 806 kişi iyileşti. Son haftalarda vaka sayısı iki katına çıktığı için, dünyadaki ülkeler virüsün yayılmasını önlemeye veya en azından yavaşlatmaya çalışıyor. Çoğu hükümet, ülke çapında karantinalar uygulamaya başlayana kadar kendi kendine tecrit ve sosyal mesafeyi koruyor. İşte sevdiklerini tehlikeye atmadan görüşmenin yolunu bulan kişiler.

Sevdiklerini tehlikeye atmadan görüşmenin yolunu buldular

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok insan evde kalıyor ve insan temasından olabildiğince uzak kalmaya çalışıyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bu deneme süresi boyunca kendilerini ve başkalarını güvende tutmak için pencerelerden sevdikleriyle nasıl etkileşime girdiklerinin fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Sağlık çalışanı bir kadının polis eşiyle birkaç dakika da olsa buluşma anı

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‘Annem femur kırığı nedeniyle tedavi altında. Babamla bu şekilde görüşebiliyorlar. 90’lı yaşlardalar ve el ele tutuşamıyorlar.’

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Yeni doğan bebek anneannesi ve dedesiyle bu şekilde buluşabiliyor.

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Huzurevi penceresinden eşiyle buluşan adam. En sevdikleri şarkıları bu şekilde söyleyebilmişler.

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Torunu dedesine cam bölme arkasından nişanlandığı haberini veriyor. Duygusal anların yaşandığı oldukça açık.

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Tedavi gören annelerini pencereden görebilen kız kardeşler.

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‘Babamı görmek için her gün geliyorum ve telefonla konuşuyoruz. Umarım sarılacağımız günler de gelecek.’

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Karantina altındayken kız kardeşim 28. Yaşımı böyle kutluyor.

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Covid-19 gerçek aşkı ayrı tutamaz... 54 yıldır evli çift birbirlerini böyle ziyaret edebiliyor.

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Babamın torunuyla ilk buluşması! Üç nesil sosyal mesafede

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