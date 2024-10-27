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  4. Sevdiler, okşadılar, el sallayıp çıktılar! Mersin'de cins köpeğin akılalmaz ölümü sosyal medyayı ikiye böldü

Sevdiler, okşadılar, el sallayıp çıktılar! Mersin'de cins köpeğin akılalmaz ölümü sosyal medyayı ikiye böldü

27.10.2024 13:42
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27.10.2024 13:42
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Mersin'de iki kız çocuğunun bir dükkanda bağlı bulunan köpeği seviyorken görüntülenip daha sonra köpeğin ölmesi sosyal medyada gündem oldu. Pomeranian cinsi ve 45 bin TL değeri olduğu belirtilen köpeğin sahibi, ölümden kızları sorumlu tutup şikayetçi oldu. Cep telefonu dükkanında yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Mersin'de cep telefonu dükkanına giren iki kız, kapıya bağlı pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Köpeğin sahibi, kızlar gittikten sonra köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeğin öldüğü anlaşıldı. Görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan olay akıllara durgunluk verdi.

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KAPININ ÖNÜNDEN GEÇERKEN DÜKKANA GİRİP SEVMEYE BAŞLADILAR

Olay merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kız çocuğu, cep telefonu satışı yapan dükkanının önünden geçerken, kapıda bağlı halde bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri daha sonra köpeği kucağına alarak sevmeye devam etti. Bir süre sonra ise köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak uzaklaştılar.

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KÖPEĞİN YERDE HAREKETSİZ HALDE DURDUĞUNU FARK ETTİ

O sırada dükkandaki bir müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeği hemen kucağına alan Akat, veterinere götürdü. Ancak veteriner tarafından yapılan kontrollerde köpeğin öldüğü anlaşıldı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Akat, kız çocuklarından köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat, yoldan geçen tanımadığı 2 kız çocuğunun, iş yerinin kapısında bağlı halde olan köpeğini severken ölümüne neden olduklarını ileri sürdü. Köpeğinin Tarım Bakanlığına kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu ifade etti.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlar ile köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Kız çocuklarının daha sonra yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına aldıkları, bir süre süre sonra da kapının önünde yere bırakarak köpeğe el sallayıp uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Ardından iş yeri sahibi Şahin Akat’ın köpeğinin yerde hareketsiz halde yattığını fark ederek kucağına aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın görüntüleri sosyal medyada ise tartışmalara yol açtı. Kimileri köpeği kızların öldürüp kaçtığını öne sürdü, kimileriyse kızların suçsuz olduğunu savundu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin köpek dükkan
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