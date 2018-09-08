"Seven sevmeyen, taraflı tarafsız herkes Türkiye'ye güveniyor"

ANYALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırılarına ilişkin, "Bu uluslararası bir çaba gerektiren durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin olmaması, insanların evlerini terk etmemesi için, yüzler, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyeti ve çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Yeni Alanya Gazetesi’nin 51. Dim Tv’nin de birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, son zamanlarda dövizde yaşanan dalgalanma konusunda "saldırıdır" diye rehavete kapılmaya ve geçeceğini beklemeye gerek olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi kurmaylarının ciddi bir çalışma içerisinde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını, ciddi bir bankacılık sisteminin olduğunu bildirdi.

Mali disiplini bozmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Merkez Bankası rezervimiz öyle. 'Bu saldırıların arkasında sadece ABD var', dersek aldanırız. Bazı ülkeler var. Kardeş ve Müslüman ülkeler var. Ve biz bunun üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Daha önceki krizler nasıl teğet geçtiyse, nasıl daha güçlenerek çıktıysak, daha da güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.