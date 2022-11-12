Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Kabızlık, haftada üçten az sert, küçük, kuru ve geçmesi acı veren dışkılama olduğu bir durumdur kısaca. Bazı insanlar günde bir, hatta iki kez dışkılama yapabilirken, diğerleri haftada sadece birkaç kez gidebilir.

KARMAŞIK SÜREÇ KABIZLIK

Kabızlık ayrıca psikiyatrik hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli diğer hastalıkların bir göstergesi olabilir. Dışkı sıklığı haftada üçten azsa veya dışkı kıvamı sertse doktora başvurmalısınız. Tedavi, sorunun temel nedenine bağlı olsa da özellikle düzenli olarak yaşıyorsanız, derhal kontrol ettirmelisiniz.

KABIZLIK BELİRTİLERİ

Daha az bağırsak hareketi

Karın ağrısı

Dışkıda kan

Açıklanamayan kilo kaybı

Doğal yöntemleri denedikten sonra düzelmeme

KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

Diyetiniz sindirimde hayati bir rol oynadığından, sorunun üstesinden gelmenize de yardımcı olacaktır. Bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak kabızlığı önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

DAHA FAZLA SU İÇİN

Dehidrasyonun kabızlığın en büyük nedenlerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Mideniz, kolon olarak da bilinen kalın bağırsağa yiyecek gönderir. Vücudunuzda yeterince su yoksa, kalın bağırsak diyet atıklarınızdan suyu emer. Bu, sert dışkıların geçmesine neden olur. Sonuç olarak, kabızlığı uzak tutmak için her gün en az 3 litre su tüketmelisiniz!

DAHA FAZLA LİFLİ GIDA TÜKETİN

Lif açısından zengin bir diyet yemek bağırsak hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, diyet lifinin kiloyu artırmaya yardımcı olabileceğini ve onu yumuşatarak kabızlık olasılığını azalttığını göstermiştir. İyi lif kaynakları arasında armut, avokado, elma, havuç, pancar, brokoli, enginar, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, fasulye ve nohut bulunur.

YAĞLI GIDALARI AZALTIN

Pastırma, sosis, tam yağlı süt, unlu mamuller, hamur işleri vb. gibi kızarmış yiyecekler, kırmızı et ve diğer yüksek yağlı yiyecekleri tüketmek, sindirimi yavaşlatarak kabızlığa neden olabilir. Yüksek yağlı bir diyet tüketirken kalıcı kabızlık belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuz yağ alımınızı azaltmanızı tavsiye edebilir. Ancak, tüm yağlar sağlıksız değildir.

KAHVE İÇİN

Her gün kahve içmek dışkı yapımına yardımcı olabilir! Çalışmalar, kafeinin sindirim kaslarını uyarabildiğini ve bağırsak hareketini iyileştirdiğini bulmuştur. Bununla birlikte, aşırı kafein dehidrasyona neden olabileceğinden ve durumu kötüleştirebileceğinden çok fazla kahve tüketmeyin.

EGZERSİZ YAPIN

Fiziksel aktivite eksikliği kabızlığa neden olabilir. Düzenli egzersiz yapan kişilerde kabızlık pek görülmez. Tipik olarak, kolon harekete tepki verir ve düzenli egzersiz, sindirim sistemindeki kasların gelişmesine ve bağırsak hareketinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yoga, bu tür sindirim sorunlarının verdiği acı ve rahatsızlıkla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bir yoldur.

SÜT ÜRÜNLERİNİ SINIRLAYIN

Diyetinize süt ürünleri dahil etmek, kabızlığın başka bir nedenidir. Bu, esas olarak, laktoz gibi inek sütünde bulunan bileşenlere duyarlı hale geldiğinizde olur. Çok fazla peynir ve süt soruna yol açabilir, bu nedenle kabızlığınız varsa bu ürünleri kesmeye çalışın.

KABIZLIK BİR TÜRLÜ GEÇMİYORSA...

Bağırsak hareketleriniz düzelmiyorsa veya hala huzursuz hissediyorsanız doktorunuzu ziyaret edin. Bağırsak hareketinizi kontrol etme dürtüsünü tutmak, durumu daha da kötüleştirebilir ve sizi çatlaklar (anüs çevresindeki deride yırtıklar) ve hemoroid gibi problemler geliştirme riskine sokabilir ve kanamanız olabilir.



